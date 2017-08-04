أعفت "الهيئة العليا" للمفاوضات المعارضة، يوم الخميس، خالد المحاميد من عضوية وفدها المفاوض، بسبب تصريحاته التي لا تمثل سياسة الهئية.

وقالت الهيئة في بيان، ان "ما جاء على لسان عضو الوفد المفاوض السيد خالد المحاميد على وسائل الإعلام يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعبر عن رأي أو مواقف الهيئة العليا للمفاوضات أو وفد الهيئة المفاوض، مؤكدة التزامها بتطلعات الشعب السوري وتمسكها بثوابت الثورة السورية، و الاستمرار في العمل حتى خلاص سوريا وشعبها من الاستبداد والديكتاتورية والقضاء على الإرهاب بكل أشكاله".

وكان عضو وفد الهيئة المفاوض إلى جنيف خالد محاميد صرح في لقاء على إحدى القنوات العربية، أن "الحرب في سوريا إلى نهاية، وأن الحرب بين الجيش الحر ونظام الأسد وضعت أوزارها".

وأضاف المحاميد أن "اتفاق الجنوب هو مفتاح الحل في سوريا، وأكد أن معبر نصيب الحدودي مع الأردن سيتم فتحه في بداية الشهر العاشر المقبل وسيكون تحت إشراف الجيش الحر والجانب الروسي فقط."

كما ندد المحاميد في تصريحه بالدور التركي في سوريا ليشيد في المقابل بالدور الأردني في الجنوب، مؤكداً

أن الدور الإيراني والتركي لا وجود له في اتفاقية الجنوب وحمص والغوطة الشرقية ولم يلعبا أي دور فيه.

وتلا تصريح المحاميد، تغريدة لكبير مفاوضي الهيئة إلى جنيف محمد صبرا على صفحته في موقع "تويتر" قال فيها إن "تصريحات عضو الوفد المفاوض خالد محاميد تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعبر عن رأي الوفد وهي رؤيته الشخصية وقناعاته فقط".

يذكر أن رجل الأعمال والطبيب خالد المحاميد ينحدر من درعا وكان أحد أعضاء "مجموعة القاهرة" المعارضة قبل أن يخرج منها، لينضم لوفد "الهيئة العليا" للمفاوضات.

سيريانيوز