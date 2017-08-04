انتقدت موسكو، يوم الجمعة، عدم إدانة مجلس الأمن الدولي استهداف السفارة الروسية في دمشق، معتبرة ذلك مشجعاً على مواصلة الهجمات المشابهة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان "عدم الرغبة في إبداء التضامن معنا يبقى على ضمائر هذه الوفود، أكثر شيء يدعو للاستياء هو عدم قدرة مجلس الأمن الدولي على إدارة الهجمات الإرهابية، وتعطيهم الشعور بالإفلات من العقاب".

ولفتت الخارجية إلى أنها تعرب عن أملها بأن المعايير الأخلاقية والمعنوية "للزملاء في الدول الغربية وفي مجلس الأمن ستسمح لهم بإعطاء تقييم لهذه الحملات الإجرامية".

وكانت قذيفتين سقطتا يوم الخميس، في باحة السفارة وقذيفتين سقطتا بالقرب من السور الخارجي، دون وقوع إصابات.

يشار الى ان مبنى السفارة الروسية في دمشق الواقع في منطقة المزرعة، تعرض للقصف بقذائف الهاون مرات عدة, دون وقوع ضحايا.

سيريانيوز