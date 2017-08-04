أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، عن دعم واشنطن لإنشاء مناطق جديدة لتخفيض لتوتر في سوريا.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر رفيع في الخارجية الأمريكية، قوله دون ان تسمه، "أن واشنطن تؤيد إقامة هذه المنطقة “رغم أنها ليست جزءا من هذه العملية".

وتابع المصدر "سنواصل دعم العملية التي تقودها الامم المتحدة ونأمل أن يكون هناك سلام في نهاية المطاف".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية, أبدت يوم الخميس, استعدادها مواصلة التعاون مع روسيا بشأن التسوية السورية ومحاربة الجماعات الإرهابية وتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وكانت روسيا أعلنت يوم الخميس انشاء منطقة ثالثة لتخفيف التوتر شمال حمص، في حين تشمل المنطقة الثانية الغوطة الشرقية لدمشق، والمنطقة الأولى هي في الجنوب وتشمل السويداء والقنيطرة ودرعا.

ووقعت الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي..

سيريانيوز