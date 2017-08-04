الاسد يهدي مصحفا مكتوب بماء الذهب الى مكتبة الاسد الاخبار المحلية شارك

اهدى الرئيس بشار الاسد نسخة "ثمينة ونادرة" من المصحف الشريف الى مكتبة الاسد بمناسبة افتتاح الدورة 29 لمعرض الكتاب.

وكشفت صحيفة تشرين ان الاسد قدم للمكتبة مصحف منسوخ في العام 1274 هجري ( 1857 ميلادي )ومؤلف من 33 صفحة مكتوبة بخط الثلث "بماء الذهب" وتضم الصفحة الاولى منه زخارف مذهبة ومزينة "بزينة نباتية" ملونة. وافتتح معرض الكتاب التاسع والعشرين في مكتبة الأسد في دمشق يوم الاربعاء ويستمر حتى 12 الشهر الجاري وتشارك دور نشر في من دول لبنان والعراق ومصر والسعودية وفلسطين والاردن ، ايران والدنمارك وروسيا ، بحسب سانا. سيريانيوز

2017-08-04 03:01:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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