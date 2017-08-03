توج أتلتيكو مدريد الإسباني بكأس أودي الودية التى أقيمت فى ألمانيا، عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي بركلات الترجيح 4/5 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابى 1/1، فى المواجهة التى أقيمت على ملعب "إليانز آرينا" فى نهائي البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين بهدف لمثله، ليحتكما في النهاية إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق العاصمة الإسبانية.



بادر كايدي باري بالتسجيل لمصلحة أتلتيكو في (د.33)، قبل أن يتعادل روبيرتو فيرمينيو لليفربول في (د.83 من ركلة جزاء).

وغاب النجم المصري محمد صلاح، المنضم حديثاً للنادي الانكليزي قادماً من روما الايطالي، عن التواجد فى قائمة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد، حيث فضل المدرب الألماني يورجن كلوب، إراحته بجانب النجم البرازيلي فيليب كوتينيو بعد مشاركتهما فى لقاء بايرن ميونخ والذى نجح خلاله الفرعون المصرى من هز شباك الفريق البافاري.



وكان ليفربول تأهل إلى المباراة النهائية بعدما حقق فوزًا عريضًا على بايرن ميونخ الألماني على ملعبه ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة، أما أتلتيكو مدريد فتأهل بعدما تغلب بصعوبة على نابولي الإيطالي بهدفين مقابل هدف واحد.



ونجح نابولي الايطالي من إحراز المركز الثالث بفوزه 2-0 على صاحب الارض ومستضيف البطولة بايرن ميونخ الذي تعرض لخسارته الثانية في البطولة.