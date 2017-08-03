مانشستر يونايتد يختتم تحضيراته لمواجهة ريال مدريد بكأس السوبر بفوز على سمبدوريا الايطالي اخبار الرياضة شارك

أنهى مانشستر يونايتد الإنكليزي تحضيراته للموسم الجديد بفوز ودي آخر وهذه المرة على سمبدوريا الإيطالي 2-1، وقبل مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل دوري الأبطال الثلاثاء المقبل في الكأس السوبر الأوروبية.

ويدين فريق المدرب البرتغالي بفوزه الودي السادس من أصل سبع مباريات (خسارته الوحيدة كانت ضد برشلونة الإسباني صفر-1)، إلى البديل الإسباني خوان ماتا الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 81 من المباراة التي شارك فيها الوافد الجديد من تشيلسي بطل الدوري الممتاز الصربي نيمانيا ماتيتش.



ولعب ماتيتش أساسياً في مشاركته الأولى مع الفريق الذي دفع 40 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدماته من تشلسي، قبل أن يستبدله مورينيو في بداية الشوط الثاني بمايكل كاريك، وهو قدم أداءً مميزاً خلال الدقائق الـ45 التي سيطر عليها يونايتد ومنع منافسه الإيطالي من التسديد على مرماه ولو مرة واحدة، وفرصته الوحيدة كانت إثر خطأ من الهولندي دالي بليند الذي أعاد الكرة لحارسه الإسباني دافيد دي خيا ما أضطر الأخير إلى التدخل لتجنب دخول الكرة في شباكه.



وحصل سمبدوريا جراء لمس دي خيا للكرة بيده بعد وصولها إليه من زميله الهولندي على ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع اعترض الكرة وانطلق الاكوادوري أنتونيو فالنسيا بهجمة مرتدة سريعة ثم مرر إلى الأرميني هنريك مخيتاريان الذي حولها بدوره إلى الإيطالي ماتيو دارميان على الجهة اليسرى فعكسها الأخير إلى مخيتاريان الذي حولها برأسه في الشباك (9)، مسجلاً هدفه الثالث المباريات الاستعدادية التي خاضها فريقه هذا الصيف.



ورغم الفرص العديدة التي حصل عليها يونايتد بعد الهدف المبكر، بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول ولم يتغير الوضع بعد استراحة الشوطين التي شهدت أربعة تغييرات لفريق مورينيو.



وخلافاً لمجريات اللعب، نجح البلجيكي دينيس برايت في إدراك التعادل لسمبدوريا في الدقيقة 63 من أول تسديدة على المرمى للفريق الإيطالي.



واستعاد مانشستر زمام المبادرة وضغط على مرمى الفريق الإيطالي حتى تمكن بديلان آخران في صفوف "الشياطين الحمر" من التعاون من أجل هدف الفوز الذي سجله ماتا بعد تمريرة من الفرنسي أنتوني مارسيال (81) مانحاً فريقه الفوز قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل دوري الأبطال الثلاثاء المقبل في الكأس السوبر الأوروبية التي تجمع بين بطلي المسابقتين القاريتين. سيريانيوز 2017-08-03 21:04:56 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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