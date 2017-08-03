احتاج ريال مدريد إلى ركلات الترجيح للفوز بمباراته الأخيرة في جولته الأميركية على حساب فريق نجوم الدوري الأميركي "ام ال اس" 4-2، وذلك بعد تعادلهما 1-1 أمام 61 ألف متفرج احتشدوا على ملعب "سولدجر فيلد".

وترجم فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي خاض اللقاء بغياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضليته الميدانية بافتتاح التسجيل في الدقيقة 59 عبر بورخا مايورال وبمساعدة أحد مدافعي الفريق المنافس بعدما تحولت الكرة وخدعت الحارس.



وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف الدولي الأميركي دوم دواير، هدف التعادل لنجوم الدوري الأميركي بكرة رأسية حولها في شباك الحارس البديل الشاب لوكا زيدان، نجل مدرب النادي الملكي والذي دخل في الشوط الثاني.



واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز وابتسم الحظ لأبطال أوروبا الذين سجل لهم البرازيلي مارسيلو الركلة الترجيحية الحاسمة ومنحهم الفوز .



وهو الفوز الوحيد لريال من أصل أربع مباريات خاضها في جولته الأميركية التحضيرية، إذ خسر أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي بركلات الترجيح (تعادلا 1-1) ثم أمام جار الأخير مانشستر سيتي (1-4) وغريمه التقليدي برشلونة (2-3).



ويعود فريق زيدان إلى أوروبا حيث سيتحضر لمواجهة مانشستر يونايتد في الكأس السوبر الأوروبية المقررة الثلاثاء في العاصمة المقدونية سكوبيي، ثم يواجه برشلونة في الكأس السوبر الإسبانية قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري المحلي خارج ملعبه ضد ديبورتيفو لا كورونيا في 20 من الشهر الحالي.