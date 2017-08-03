أعلنت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بالتعاون مع محافظة دمشق، عن تجهيز 8 مراكز لانطلاق باصات النقل المجانية، من مدينة دمشق إلى مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي.

وأوضح بيان، جداول مراكز انطلاق الباصات، على أن تكون أولى الرحلات عند الساعة الخامسة مساءً من المراكز المحددة منذ أول أيام افتتاح المعرض وسيعود آخر باص من مدينة المعارض باتجاه دمشق عند الساعة الحادية عشرة والربع ليلاً.

وكان محافظ دمشق بشر الصبان أوضح في اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس لبحث التحضيرات النهائية لإطلاق معرض دمشق الدولي، أنه تم تخصيص 8 مواقف في مختلف أنحاء المدينة وعدد من الباصات لنقل الزوار مجانا للقيام ب 80 رحلة يوميا من المعرض وإليه عبر الشركة العامة للنقل الداخلى وشركات النقل الخاصة.

ووفقاً للجدول تم تحديد مراكز وخطوط النقل على الشكل التالي:

المركز الأول: تحت جسر السيد الرئيس.. خط سير الباص وكالة سانا..اتحاد الفلاحين.. المتحلق الجنوبي.. مدينة المعارض.

المركز الثاني: باب توما عند موقف الباص.. خط سير الباص الشيخ رسلان .. باب شرقي.. عقدة المطار.. مدينة المعارض.

المركز الثالث: ركن الدين.. ابن النفيس.. خط سير الباص مساكن برزة.. كلية الشرطة.. كراجات.. عقدة المطار.. مدينة المعارض.

المركز الرابع: كراجات السيدة زينب.. خط سير الباص عقدة المطار.. مدينة المعارض.

المركز الخامس: مشروع دمر.. الكنيسة.. خط سير الباص الربوة.. مشفى الأطفال.. كفرسوسة.. المتحلق الجنوبي.. مدينة المعارض.

المركز السادس: جرمانا .. ساحة السيوف.. خط سير الباص الشارع الواصل لطريق المطار.. مدينة المعارض.

المركز السابع: سومرية كراج الانطلاق.. خط سير الباص أوتوستراد المزة .. مشفى الرازي عقدة 17 نيسان.. دوار الكارلتون.. المتحلق الجنوبي..مدينة المعارض.

المركز الثامن: صحنايا.. موقف الكازية.. خط سير الباص عقدة صحنايا.. أوتوستراد درعا.. المتحلق الجنوبي.. مدينة المعارض.

يشار إلى انه من المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة ال 59 من معرض دمشق الدولي في الـ 17 من آب الجاري، وتستمر حتى ال 26 منه، وذلك بعد غياب دام خمس سنوات.

سيريانيوز