نفت قوات التحالف الدولي، يوم الخميس، تسليم واشنطن قاعدة "التنف" جنوب سوريا لقوات روسيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن ممثل قوات التحالف قوله ان هذه الأنباء لا أساس لها".

وتابع قائلاً ان المنطقة لا تزال مهمة، حيث تقوم قوات التحالف بتدريب مجموعات المعارضة السورية ومنها (جيش مغاوير الثورة).

وكانت تقارير إعلامية تناقلت خبراً مفاده ان الجيش الأمريكي، في طريقه لإخلاء قاعدة "التنف" في سوريا، في وقت قال فيه مصدر لوكالة "سبوتنيك" يوم الأربعاء، أن عشرات المقاتلين من جماعة "جيش مغاوير الثورة" التي كانت ممولة من قبل الولايات المتحدة، تسلموا أنفسهم إلى الجيش النظامي.

وكان الجيش الأمريكي نشر حزيران الماضي، منظومة الراجمات الصاروخية المتعددة "HIMARS" جنوب سوريا, بهدف تعزيز قاعدة "التنف" العسكرية.

وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.

سيريانيوز