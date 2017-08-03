أعلن برشلونة الإسباني حصوله على الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار والبالغ 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب في حل من أي ارتباط مع النادي الكتالوني.

وقال النادي الكتالوني، في بيان رسمي "بعد ظهر اليوم زار ممثلو نيمار مكاتب النادي، وتم دفع مبلغ 222 مليون يورو باسم اللاعب، فيما يتعلق بإنهاء العقد من طرف واحد".



وأضاف "وعلى هذا النحو، فإن النادي سيرفع كل التفاصيل اللازمة لهذا الأمر للاتحاد الأوروبي (يويفا)، حتى يتمكن من تحديد الأمور التأديبية التي قد تنشأ عن هذه الحالة".



واقترب نيمار بذلك من الانضمام رسميًا لنادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، بعد أسابيع من الشائعات حول اعتزامه الرحيل عن برشلونة.



واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أنّ انتقال المتوقع للنجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان خبراً جيداً.



ورأى ماكرون خلال تواجده في منطقة إيفلين حيث يزور مركزاً ترفيهياً للأطفال خارج باريس، أنّ انتقال نيمار "يضيف جاذبية (إلى الدوري الفرنسي)، نعم، إنها اخبار جيدة".



كما هنأ ماكرون الرئيس القطري لنادي سان جيرمان ناصر الخليفي الذي كان متواجداً في الحدث ذاته، قائلاً له "تهانينا، أعتقد أننا سمعنا أخباراً جيدة" في إشارة منه إلى الاقتراب من حسم صفقة نيمار مقابل 222 مليون يورو، وهو قيمة البند الجزائي الموجود في عقد اللاعب البرازيلي.