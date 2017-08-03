اكتملت عملية التبادل بين "حزب الله" اللبناني وتنظيم "جبهة النصرة"، مساء الخميس، باستلام الأسير الخامس من الحزب مقابل دخول خامس قافلة للمسلحين عند نقطة تبادل في ريف حماه.

وقالت قناة "المنار" اللبنانية انه تم استلام الأسير الأخير من أسرى "حزب الله"، بعد خروج آخر قافلة لمسلحي النصرة من نقطة تبادل عند معبر السعن في ريف حماة.

وبحسب القناة، فإن الأسرى هم موسى كوراني – احمد مزهر – محمد جواد ياسين – محمد مهدي شعيب – حسن طه.

وكانت وصلت, في وقت سابق من يوم الخميس, حافلات تقل على متنها مسلحي "جبهة النصرة" وعائلاتهم الى ريف حماه الشرقي, استعداداَ لعملية تبادل الأسرى مع "حزب الله", في اطار اتفاق عرسال المبرم بين التنظيم و"حزب الله"، برعاية الأمن العام اللبناني والصليب الأحمر الدولي.

وغادر امس الاربعاء مسلحو "جبهة النصرة" مع عائلاتهم واللاجئين السوريين جرود عرسال باتجاه سوريا, في اطار المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة بين التنظيم و"حزب الله".

وكان قد تم الإفراج من قبل "النصرة" عن 3 من مقاتلي "حزب الله" مقابل إخلاء سبيل 3 سجناء للتنظيم في لبنان، بعد تبادل جثامين القتلى من الطرفين, في اطار المرحلة الاولى اتفاق عرسال.

وشهدت عرسال على الحدود اللبنانية - السورية عمليات عسكرية شرسة , حيث حقق "حزب الله" تقدما كبيرا في المنطقة, قبل الشروع في تنفيذ الاتفاق الأخير.

سيريانيوز