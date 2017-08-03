قالت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، يوم الخميس، إن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) يواصل أعمال العنف بحق النساء والفتيات في سوريا.

ونقلت وكلة (رويترز) عن اللجنة الدولية قولها ان "آلاف الرجال والصبية من اليزيديين ما زالوا مختفين، والتنظيم الإرهابي يواصل تعريض نحو ثلاثة آلاف امرأة وفتاة في سوريا لعنف مروع يتضمن الاغتصاب والضرب الوحشي يوميا".

وبينت اللجنة ان "داعش لا يزال يرتكب إبادة جماعية بحق الأقلية اليزيدية في العراق بعد ثلاث سنوات لكن العالم ما زال متقاعسا عن القيام بواجبه في معاقبة المجرمين".

وأضافت اللجنة "الإبادة الجماعية مستمرة ولم يتم التصدي لها إلى حد بعيد رغم التزام الدول... بمنع الجريمة ومعاقبة المجرمين".

وسبق للجنة الحديث عن جرائم التنظيم في كل من سوريا والعراق بحق الايزيديين، مشيرة الى ان معظم الأسرى الإيزيديين لدى التنظيم يتواجدون في الأراضي السورية.

ويسيطر تنظيم داعش على مناطق في العراق وسوريا ويطبق في تلك المناطق قوانين متشددة وأعمال قمع بحق السكان, مما أثار مخاوف الدول الغربية من وصول المد الإرهابي إلى مجتمعاتهم وتهديد أمنها, الأمر الذي دفع بالولايات المتحدة إلى قيادة تحالف دولي لشن ضربات على معاقل التنظيم في العراق وسوريا منذ أيلول 2014, في حين بدأت روسيا في 30 أيلول 2015 بشن طلعات جوية على مواقع التنظيم في سوريا.

سيريانيوز