وصلت حافلات تقل على متنها مسلحي "جبهة النصرة" وعائلاتهم الى ريف حماه الشرقي, استعداداَ لعملية تبادل الأسرى مع "حزب الله", في اطار اتفاق عرسال المبرم بين التنظيم و"حزب الله"، برعاية الأمن العام اللبناني والصليب الأحمر الدولي.

وذكرت قناة (المنار) ان "الحافلات التي تقل مسلحي "جبهة النصرة" وعائلاتهم وصلت الى معبر السن في ريف حماه الشرقي، حيث ستجري عملية التبادل مع أسرى "حزب الله" الخمسة بعد ان كانت مقررة في وقت سابق في الراشدين في حلب".

من جهته, اشار (الاعلام الحربي) التابع للحزب, الى ان موكب الاسرى المحررين من عناصر الحزب سيتجه, فور حصول عملية التبادل, من معبر السعن في ريف حماه إلى معبر جوسيه - القصير في ريف حمص.

وغادر امس الاربعاء مسلحو "جبهة النصرة" مع عائلاتهم واللاجئين السوريين جرود عرسال باتجاه سوريا, في اطار المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة بين التنظيم و"حزب الله".

وكان قد تم الإفراج من قبل "النصرة" عن 3 من مقاتلي "حزب الله" مقابل إخلاء سبيل 3 سجناء للتنظيم في لبنان، بعد تبادل جثامين القتلى من الطرفين, في اطار المرحلة الاولى اتفاق عرسال.

وشهدت عرسال على الحدود اللبنانية - السورية عمليات عسكرية شرسة , حيث حقق "حزب الله" تقدما كبيرا في المنطقة, قبل الشروع في تنفيذ الاتفاق الأخير.