أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الخميس, قانوناَ يقضي بفرض غرامات مالية على كل من يقوم بتهريب او بيع السجائر غير النظامية.

ونصت المادة (1) من القانون الذي حمل رقم (26), على معاقبة كل من يقوم بتهريب او بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية بغرامة مالية قدرها ثلاثة امثال قيمة الكمية المهربة المضبوطة وتصادر هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ.

وكان اعضاء مجلس الشعب وافقوا الاثنين الماضي بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن معاقبة كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية بغرامة مالية قدرها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المضبوطة ومصادرة هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ.

وسبق ان حول مجلس الشعب مشروع القانون حول فرض غرامة على من يقوم ببيع او تهريب التبغ والسجائر الأجنبية إلى لجنة التخطيط والانتاج.

ووافقت الحكومة في نيسان الماضي على مشروع قانون بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب التبغ والسجائر الأجنبية مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل كيلوغرام أو جزء منه ومصادرة الكمية المضبوطة.