السفارة الامريكية في انقرة تنفي ارسال دبابات وشاحنات اسلحة الى مقاتلين اكراد في سورية الاخبار المحلية شارك

نفت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة, يوم الخميس, تقارير إعلامية تركية ذكرت أن الولايات المتحدة أرسلت دبابات ومئات الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى سوريا لدعم وحدات حماية الشعب الكردية.









وقالت السفارة, في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي, إن "الولايات المتحدة لم تمد أي جماعات تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بدبابات وإن الأغلبية العظمى من الشاحنات التي تعبر الحدود العراقية السورية لا تحمل عتادا أو إمدادات عسكرية".



أفادت وكالة أنباء (الأناضول), يوم السبت, أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت أسلحة ومعدات عسكرية إضافية للمقاتلين الأكراد في سوريا, موضحة أن 180 شاحنة محملة بالعتاد العسكري والذخيرة، أرسلت على دفعتين خلال الأيام السبعة الأخيرة إلى الحسكة ومنها إلى العناصر الإرهابية شمالي الرقة.



وتدعم الولايات المتحدة المقاتلين الاكراد في قتال "داعش" في سوريا والعراق, كما زودتهم بالاسلحة , لكنها اشارت الى انها ستسترجع هذه الاسلحة منهم بعد هزيمة "داعش", ما اثار شكوك تركيا.



وجددت واشنطن تعهداتها بضمان عدم وصول أسلحة العناصر الكردية إلى داخل تركيا أو انتقالها إلى "حزب العمال الكردستاني"، مشددة على أهمية الشراكة التركية - الأميركية في محاربة "داعش ".







سيريانيوز

2017-08-03 18:11:41 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق