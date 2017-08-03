أبدت الولايات المتحدة الأمريكية, يوم الخميس, استعدادها مواصلة التعاون مع روسيا بشأن التسوية السورية ومحاربة الجماعات الإرهابية وتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وأوضح ممثل وزارة الخارجية الأمريكية, في تصريح لوكالة (سبونتيك), ان "واشنطن تدعم محاولات تخفيف حدة العنف في سوريا، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتركيز على مكافحة داعش وغيرها من الإرهابيين، وتهيئة الظروف لإيجاد حل سياسي ذي مصداقية للصراع”.

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وأضاف ان “الخارجية الأميركية ستواصل عملها مع كافة الشركاء، بما في ذلك روسيا لتحقيق هذه الأهداف والنصر على داعش”.

وتبدي روسيا, على لسان عدد من مسؤوليها, من حين لأخر, استعدادها لاستئناف التعاون مع واشنطن بشأن سوريا وقضايا دولية أخرى في سبيل مكافحة الإرهاب, لكنها تتهم واشنطن بعدم الرغبة بذلك.

وتوترت العلاقات بين موسكو وواشنطن في الفترة الاخيرة, على خلفية العقوبات المتبادلة, و لجوء أميركا لمعاقبة النظام السوري بسبب الأسلحة الكيماوية.

ومن المقرر ان يعقد وزيري خارجية روسيا واميركا اجتماعا في مانيلا قريبا, وسط انباء عن بان يسفر اللقاء عن الاعلان عن إنشاء منطقة "خفض تصعيد" شمال حمص.