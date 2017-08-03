أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الخميس, قانوناَ يقضي بتمديد إعفاء الأبقار المستوردة من الرسوم والضرائب لمدة 5 سنوات.

ونصت المادة (1) من القانون, الذي حمل رقم (24), على تمديد سريان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 4-6-2015 لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 4-6-2017.

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وكان مجلس الشعب وافق, خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي, على مشروع القانون المتضمن تمديد سريان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015 المتعلق بإعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمسة أعوام .

وتؤكد الأسباب الموجبة لمشروع القانون أهمية ترميم قطيع الثروة الحيوانية نتيجة للخسارة الكبيرة التي يتعرض لها وفقدان القسم الأكبر منه في ظل الظروف الراهنة إضافة لرفد القطيع الوطني بسلالات أجنبية ذات انتاجية عالية ما يؤدي إلى توفر المنتجات الحيوانية الضرورية للاستهلاك المحلي وتشجيع المربين والموردين.

يشار الى ان الرئيس الأسد اصدر المرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2015 القاضي بإعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين.