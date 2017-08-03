ضحايا واحتراق منازل جراء استهداف أحياء دير الزور بالقذائف الاخبار المحلية شارك

سقط قتلى وجرحى, يوم الخميس, جراء سقوط قذائف على احياء بمدينة دير الزور, مصدرها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وذكرت وكالة (سانا) ان "مسلحي "داعش" اعتدوا على احياء بدير الزور, مما ادى الى مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 13 واحتراق 3 منازل ". تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتتعرض الاحياء الخاضعة لسيطرة النظام في دير الزور بشكل متكرر لسقوط قذائف, مصدرها "داعش", في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم لغارات مكثفة من غارات التحالف و الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا. سيريانيوز

2017-08-03 12:29:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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