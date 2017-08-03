انتهت, مساء الأربعاء , المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وجبهة "فتح الشام" (النصرة سابقا) والتي تمّ خلالها نقل مسلحي "النصرة" وعائلاتهم باتجاه سوريا.

وذكرت قناة (المنار) انه تم "انتهاء عملية اخلاء مسلحي " النصرة" وعائلاتهم ومن طلب الخروج من النازحين, حيث بلغ عدد الحافلات التي نقلتهم من بلدة عرسال 116 حافلة اضافة الى موكب الصليب الاحمر اللبناني الذي يتألف من 17 سيارة نقلت جرحى النصرة"

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واشارت المنار الى ان "العملية تمت بمواكبة الامن العام اللبناني وسط انتشار مجاهدي المقاومة في نقاطهم واماكن تمركزهم على طول الطريق في جرود عرسال"

وتأتي هذه العملية، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" و"جبهة النصرة".

وبدأ تطبيق المرحلة الاولى من الاتفاق يوم الاحد بتبادل جثث القتلى من الطرفين "حزب الله " و "النصرة".

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار، حيز التنفيذ يوم الخميس، ويشمل رحيل جميع مقاتلي "جبهة النصرة" من المنطقة المحيطة بعرسال برفقة أي مدنيين يرغبون في المغادرة معهم من مخيمات اللاجئين في المنطقة.