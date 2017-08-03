توصلت روسيا والمعارضة السورية المعتدلة لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في شمالي حمص يدخل حيز التنفيذ ظهر الخميس.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف, قوله ان "ممثلي وزارة الدفاع الروسية اتفقوا مع المعارضة السورية المعتدلة، خلال لقائهم في القاهرة، إلى اتفاق حول نظام عمل المنطقة الثالثة لخفض التصعيد في سوريا، شمالي مدينة حمص".

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن وقف إطلاق النار سبدأ من الساعة 12:00 ظهر اليوم الخميس في منطقة تخفيف التصعيد الثالثة شمالي حمص.

وعقدت محادثات قي 31 تموز الماضي بالقاهرة بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة, اسفرت عن التوصل تم التوصل لاتفاق حول نظام عمل منطقة خفض التصعيد الثالثة، شمالي مدينة حمص, بحسب ما اعلنه المتحدث الروسي.

وبين ان "منطقة تخفيف التصعيد الثالثة في سوريا تضم 84 بلدة يقطنها أكثر من 147 ألف نسمة، كما تضم مناطق يسكنها نحو 150 ألف شخص".

وكانت وزارة الدفاع الروسية اعلنت, يوم الاربعاء, ان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون قد يعلنان عن إنشاء منطقة "خفض تصعيد" شمال حمص, خلال لقائهما في مانيلا قريباَ.

وياتي اتفاق حمص بعدما تحدثت هيئة أركان القوات المسلحة الروسية في تموز الماضي أن المشاورات حول إقامة منطقة تخفيف تصعيد أخرى في محافظة إدلب مستمرة.

ووقعت الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي..

وتم في تموز الماضي, التوصل لاتفاق بين روسيا والمعارضة السورية على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.

كما جرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.