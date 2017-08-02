عقدت مباحثات روسية – ايرانية, يوم الاربعاء, في العاصمة موسكو, حول سير العملية التفاوضية السورية ومناطق "خفض التوتر" وتسوية الازمة في البلاد.

واوضح بيان لوزارة الخارجية الروسية, نشرته وكالة ( نوفوستي), أن نائب الوزير، ألكسندر فومين، ونائب وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، أكدا خلال لقائهما "انخفاض عدد انتهاكات الهدنة في مناطق خفض التوتر بسوريا".

كما اجر الطرفان, بحسب البيان, مباحثات تتعلق مسائل تتعلق بتسوية النزاع في سوريا.

وأكد نائب وزير الدفاع الروسي، بحسب البيان، "أهمية مواصلة عمل الدول الضامنة في إطار عملية أستانا حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا".

وعقدت في الاونة الاخيرة اتفاقات تهدف الى خفض التوتر في عدة مناطق بسوريا.

وتابع البيان ان الطرفين اكدا في أعقاب اللقاء "السعي العام من قبل روسيا وإيران إلى التعاون الوثيق حول القضية السورية".

وفي سياق متصل, اكد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري, في تصريحات نشرتها وكالة (فارس), انه" بحث مع مساعد وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قضايا عدة منها الازمة السورية وعملية آستانا وارتباطها بعملية جنيف "

واضاف انصاري انه جرى اتفاق " حول تنسيق الخطوات والمواقف التي ينبغي اتخاذها في المرحلة الراهنة في مجال عملية آستانا وكذلك بشان القضايا والازمات الاخرى في المنطقة".

وجرت منذ أشهر مفاوضات بين النظام والمعارضة السوريين مفاوضات للوصول إلى حل سياسي للأزمة بأستانا وجنيف، برعاية اممية وقوى إقليمية ودولية, في مسعى للتوصل لحل ينهي الصراع السوري.