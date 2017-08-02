واصل الجيش النظامي, يوم الاربعاء, حملته العسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في ريفي الرقة وحماه, حيث تمكن من السيطرة على مجموعة قرى ونقاط وتلال وابار نفط.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه قوله ان الجيش النظامي استعاد السيطرة على منطقة بطول 30 كم في ريف الرقة الجنوبي تضم 9 قرى وآبار نفط بعد معارك مع "داعش"..

واضاف المصدر ان الجيش يواصل عملياته ضد تنظيم داعش الإرهابي في عمق البادية واستعاد خلالها السيطرة على منطقة بطول 30 كم على الضفة الجنوبية لنهر الفرات وقرى وبلدات حويجة شنان والرحبي والصبخة والجبلي والرابية والذيابية والمسطاحة وشمرة واسلام وآبار نفط الجرايح”.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, عن سيطرة النظامي على حويجة شنان والرحبي والصبخة والجبلي والرابية والذيابية والمسطاحّة وشمرة واسلام وآبار نفط الجرايح بريف الرقة

وحقق النظامي في الاونة الاخيرة تقدما في ريف الرقة, حيث تمكن من استعادة حقول ونقاط وتلال, بعد معارك مع "داعش".

كما استعاد النظامي., بحسب المصادر, بالتعاون مع القوات الرديفة, عدد من النقاط والتلال الحاكمة في محيط قرية "مارينا" في ريف حماه الشرقي , بعد معارك مع "داعش".

وكان النظامي تمكن يوم الاثنين الماضي من السيطرة على عدة نقاط حاكمة شرق إثريا بريف حماة الشرقي بعد اشتباكات مع "داعش"

ويواصل الجيش النظامي, بمساندة الطيران الروسي, عملياته العسكرية ضد "داعش" في المناطق الخاصعة تحت سيطرته في الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي, محققا تقدما فيها, وتمكن من استرجاع العديد من المناطق والتلال وحقول النفط.