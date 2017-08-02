التقى نيمار بزملائه في مقر تدريب نادي برشلونة ليخبرهم أنه قرر الرحيل عن النادي الكاتالوني، وفق ما أورده متحدث باسم النجم.

النجم البرازيلي كان في الموعد لحضور التدريب كما كان مقررا، ولكن المدرب أعفاه من المشاركة في التدريبات وأذن له بالذهاب "للاهتمام بمستقبله" وفق ما أورده المتحدث باسم نيمار.

وكان نيمار قد وصل إلى المقر في منطقة سانت خوان ديسبي قرب برشلونة، قرابة الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينيتش، وهو يقود سيارة فخمة وبرفقته ثلاثة أشخاص.

وارتدى اللاعب نظارتة شمسية وبدت علامات الجدية على محياه. وبعد دخوله المقر بوقت قصير، غادر دون الإدلاء بأي تصريح.

وكان نيمار قد عاد إلى مطار المدينة الإسبانية قرابة الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش الثلاثاء على متن رحلة قادمة من دبي، وخرج من باب خلفي لتفادي عشرات الصحافيين والمشجعين الذين كانوا ينتظرونه.