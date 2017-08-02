أجرى نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف, يوم الاربعاء, مباحثات مع نائب الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا, حول مسائل العملية التفاوضية وسير عملية إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا.

واوضحت وزارة الخارجية الروسية, في بيان, نشرته وسائل اعلام, ان الطرفين تبادلا الآراء بشأن المسائل المتعلقة بالتسوية السورية "مع التركيز على نتائج الجولة الأخيرة لمفاوضات جنيف حول سوريا والعمل المتواصل على تطبيق الاتفاقات حول مناطق خفض التصعيد".

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وعقدت في الاونة الاخيرة اتفاقات تهدف الى خفض التوتر في عدة مناطق بسوريا.

وشدد الجانب الروسي على أن "إنشاء مناطق كهذه يتيح إمكانيات إضافية لتقديم مساعدة إنسانية للسكان المحتاجين إليها، بما في ذلك، عن طريق الأمم المتحدة، لإعادة النازحين والمشردين داخليا، بحيث يتم خلق ظروف مواتية لدفع عملية التسوية السياسية إلى الأمام".

وشدد البيان على "اهمية الحفاظ على دينامية مفاوضات جنيف وتعزيزها، مع ضمان طابعها الشامل والجامع".

وانتهت الجولة السابعة من مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف السويسرية, يوم الجمعة , دون التوصل إلى نتائج أو أية قرارات, حيث راوحت المحادثات في مكانها وخصوصاً في ملفي مكافحة الإرهاب والانتقال السياسي.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف8 بشان سوريا, بحسب ما اعلنه الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.