تعرضت, يوم الاربعاء, مناطق بدمشق للاستهداف بقذائف الهاون, مما أدى الى سقوط جرحى في باب توما والمزرعة.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق قوله ان "مجموعات مسلحة استهدفت مدينة دمشق بـ 17 قذيفة سقطت 5 منها في حي باب توما واسفرت عن إصابة 13 شخصا بجروح في حين سقطت 3 قذائف في محيط السفارة الروسية بحي المزرعة وأدت إلى إصابة شخص”.

ولفت المصدر أن "9 قذائف سقطت في حيي ساروجة ومنطقة زين العابدين بحي المهاجرين أسفرت عن وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات العامة والخاصة”.

من جهتها, ذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن قذيفة هاون سقطت بالقرب من أحد "السرافيس" بساحة باب توما مما أسفر عن وقوع مالايقل عن 7 إصابات تم نقلهم للمشفى الفرنسي .

كما اشارت الى سقوط قذيفتين صاروخيتين في محيط منطقة زين العابدين في حي المهاجرين, دون ورود أنباء عن إصابات , بحسب المصادر.

وكانت قذيفة هاون سقطت امس الثلاثاء في محيط سوق الهال بمنطقة الزبلطاني , وسط أنباء عن وقوع اصابات.

وتشهد عدة مناطق بدمشق سقوط قذائف هاون صاروخية ورصاص متفجر, منذ بدء الجيش النظامي في شهر حزيران عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة.