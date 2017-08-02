اتفق وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى في ايران حسين امير عبد اللهيان على أهمية استمرار بلديهما في جهودهما المشتركة لمكافحة الإرهاب .

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان اللقاء تناول ايضا "العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى التطورات السياسية في سورية والمنطقة".

وجاءت زيارة عبداللهيان عقب زيارة قام بها معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري لدمشق, حيث التقى الرئيس الاسد.

وتعتبر وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.

وتواجه إيران اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.