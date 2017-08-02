كشفت وزارة الدفاع الروسية, يوم الاربعاء, ان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون قد يعلنان عن إنشاء منطقة "خفض تصعيد" شمال حمص, خلال لقائهما في مانيلا قريباَ.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن مصدر مقرب من الوزارة, لم تسمه, قوله ان " منطقة خفض التصعيد الجديدة سيتم إنشاؤها شمال محافظة حمص وستشمل الرستن وتلبيسة حيث إجمالي عدد السكان هناك يبلغ 400 ألف شخص".

واضاف المصدر ان " هذه المنطقة تم التوافق عليها والإعلان عنها قريبا غدا أو بعد غد..".

ومن المقرر ان يلتقي تيلرسون نيته بنظيره الروسي في مانيلا أواخر الأسبوع الجاري.

وسبق ان اشارت هيئة أركان القوات المسلحة الروسية في تموز الماضي الى أن المشاورات حول إقامة منطقة تخفيف تصعيد أخرى في محافظة إدلب مستمرة.

ووقعت الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي..

وتم في تموز الماضي, التوصل لاتفاق بين روسيا والمعارضة السورية على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.

كما جرى التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل: درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز.