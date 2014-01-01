سقط قتلى في صفوف المدنيين, يوم الاربعاء, جراء قصف شنه طيران التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في مناطق بالرقة و دير الزور.

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وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان طيران التحالف الأمريكي شن عدة غارات على مدينتي الميادين والبوكمال ما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين

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وفي سياق متصل, تحدثت المصادر عن سقوط قتلى مدنيين بقصف لطيران التحالف على التوسيعة في مدينة الرقة وعلى محيط الجامع القديم وسط المدينة

وكان قتلى وجرحى سقطوا يوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات التحالف الدولي استهدف حي "البوسرايا" في مدينة الرقة.

كما لقي 60 مدنياَ مصرعهم وأصيب العشرات, الثلاثاء, جراء غارات شنها طيران التحالف الدولي على مناطق الكشمة والشويط والدوير والعشارة مناطق بريف دير الزور.

وكشف تقرير التحالف الدولي في تموز الماضي ان ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.