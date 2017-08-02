بدأت حافلات تقل مقاتلين ومدنيين، يوم الأربعاء، بمغادرة مخيمات جرود عرسال على الحدود اللبنانية، تنفيذاً لاتفاق بين "حزب الله" و"جبهة النصرة".

وقال تلفزيون "المنار" إن 26 حافلة خرجت من منطقة عرسال إلى وادي حميد باتجاه الشمال الشرقي في طريقها إلى الحدود السورية.

ومن المتوقع مغادرة ما يقرب من 7000 سوري المنطقة بموجب الاتفاق، كما تضمن الاتفاق كذلك إطلاق سراح مقاتلين من "حزب الله" كانوا محتجزين لدى "جبهة النصرة "، في حين تم تبادل جثث مقاتلين بين الطرفين ضمن المرحلة الاولى من الاتفاق.

وبموجب الاتفاق سيغادر آلاف السوريين ومن بينهم متشددون وعائلاتهم ولاجئون المنطقة الحدودية متوجهين إلى محافظة إدلب السورية.

وتقول مصادر أمنية إن نحو 1000 مقاتل من جبهة النصرة سيكونون ضمن المغادرين إلى إدلب على متن عشرات الحافلات.

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار، حيز التنفيذ يوم الخميس، ويشمل رحيل جميع مقاتلي "جبهة النصرة" من المنطقة المحيطة بعرسال برفقة أي مدنيين يرغبون في المغادرة معهم من مخيمات اللاجئين في المنطقة.

سيريانيوز