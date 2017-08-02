روسيا تعلن تعرض سفارتها بدمشق للاستهداف بالقذائف الاخبار المحلية شارك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الأربعاء, تعرض السفارة الروسية في دمشق للقصف بقذائف الهاون, حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

ودانت الخارجية الروسية في بيان, نشرته وسائل اعلام روسية, "الهجمات ضد السفارة الروسية بدمشق", متهمة مجموعات مسلحة بالمسؤولية عن ذلك. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وأوضحت الخارجية أن" قذيفتين سقطتا في باحة السفارة وقذيفتين سقطتا بالقرب من السور الخارجي, حيث اقتصرت الخسائر على الماديات". وسبق ان جرى الشهر الماضي استهداف السفارة الروسية بدمشق بالقذائف الصاروخية, حيث دانت وزارة الخارجية الروسية ذلك. يشار الى ان مبنى السفارة الروسية في دمشق الواقع في منطقة المزرعة، تعرض مرارا للقصف بقذائف الهاون, دون وقوع ضحايا. سيريانيوز

2017-08-02 17:38:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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