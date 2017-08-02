أصيب عدة أشخاص بجروح, يوم الأربعاء, جراء سقوط قذيفة هاون على منطقة باب توما بدمشق.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, أن قذيفة هاون سقطت بالقرب من أحد "السرافيس" بساحة باب توما مما أسفر عن وقوع مالايقل عن 7 إصابات تم نقلهم للمشفى الفرنسي .

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وتزامن ذلك مع سقوط قذيفتين صاروخيتين في محيط منطقة زين العابدين في حي المهاجرين, دون ورود أنباء عن إصابات , بحسب المصادر.

وكانت قذيفة هاون سقطت امس الثلاثاء في محيط سوق الهال بمنطقة الزبلطاني , وسط أنباء عن وقوع اصابات.

وتشهد عدة مناطق بدمشق سقوط قذائف هاون صاروخية ورصاص متفجر, منذ بدء الجيش النظامي في شهر حزيران عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة.