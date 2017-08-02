أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، دريد درغام، يوم الثلاثاء, ان سعر صرف الليرة مقابل الدولار مستقر منذ أكثر من عام, دون اللجوء إلى أي جلسة تدخل.

وكتب درغام, على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي, (فيسبوك), أنه "مضى على استقرار سعر صرف الليرة السورية نسبيا عند مستويات قريبة من 520 ليرة سورية للدولار الواحد أكثر من عام.

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وأضاف: درغام ان المصرف يسعى من خلال استهداف سعر الصرف الوصول إلى استقرار تدريجي بالمستوى العام للأسعار, كما اعتمد المركزي ترميم مراكز القطع التشغيلية للمصارف يوميا ما خفف من الطلب في السوق الموازية وحدّ من نشاط واستغلال المضاربين".

وارجع درغام سبب استقرار سعر صرف الليرة إلى "الجهود الحكومية بتوجيه كل الدعم المتاح للعملية الإنتاجية والصناعية ما سمح بدوران أسرع لعجلة الإنتاج."

وحقق سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية استقراراَ , حيث وصل إلى 530 ليرة .

وأدى تدخل المركزي الذي بدأ منذ 11 ايار عام 2016، إلى تخفيض سعر الدولار في السوق السوداء بعدما وصل لمستويات قياسية بلغت 650 ليرة، حيث زاد المركزي حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي، عبر ضخ كميات كبيرة وبشكل شبه يومي من الدولار وطرحها للبيع المباشر للمواطنين .

وهبطت الليرة بشكل حاد مقابل العملات الأجنبية بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد ، والعقوبات الغربية، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي.