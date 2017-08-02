حركة "احرار الشام الاسلامية" تعين قائدا جديدا لها الاخبار المحلية شارك

عيّنت حركة "أحرار الشام الإسلامية"، الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى حسن صوفان، قائدا عاما جديدا خلفا لعلي العمر المستقيل.









وقالت الحركة, في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انه "بناء على صلاحيات مجلس الشورى، تقبل استقالة أبو عمار العمر من منصبه، ويعين القيادي حسن صوفان (أبو البراء) قائدا عاما جديدا".



وحسن صوفان الملقب بـ "ابو البراء" من مواليد مدينة اللاذقية العام 1979، ودرس العلوم الشرعية في جامعة "الملك عبد العزيز" في السعودية.



وياتي انتخاب صوفان بعد ايام على اندلاع مواجهات بين "هيئة تحرير الشام" التي تضم فصائل بينها "فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا) من جهة و"حركة أحرار الشام".



يشار الى ان حركة "أحرار الشام" الإسلامية وهي إحدى الفصائل المعارضة المسلحة التي نشأت إبان الأحداث السورية وذلك باتحاد أربع فصائل إسلامية سورية وهي كتائب أحرار الشام وحركة الفجر الإسلامية وجماعة الطليعة الإسلامية وكتائب الإيمان المقاتلة.



سيريانيوز

2017-08-02 10:56:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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