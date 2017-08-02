أكد الكرملين، يوم الأربعاء، ان المعطيات الرسمية حول الخسائر في سوريا هي فقط الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، وأن أي مقاتلين متطوعين روس في سوريا لا علاقة لنا بهم.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف" تأتي المعطيات من وزارة الدفاع، ويجب الاعتماد عليها لأن هذه المعطيات تحديدا تعتبر رسمية".

وأكد بيسكوف "إذا كان هناك أي مواطنين روس كمتطوعين وغيرهم، فإن ذلك لا يمت بأي صلة بالدولة ووزارة الدفاع".

وجاء تصريح بيسكوف، عقب تقرير نشرته وسائل إعلام حول ارتفاع عدد القتلى في صفوف القوات الروسية في سوريا، فبحسب المعطيات الروسية الرسمية، فإن 10 عسكريين روس قتلوا في سوريا، إلا أن "رويترز" تحدثت عن مقتل 40 روسيا على الأقل، هم 17 عسكريا و21 من الخبراء العسكريين المتعاقدين، واثنان آخران لم تتمكن الوكالة من تحديد وضعهما.

يشار إلى انها ليست المرة الأولى التي تنشر فيه "رويترز" تقارير عن عدد القتلى الروس في سوريا، بشكل مناقض للإعلان الرسمي الروسي، حيث قالت في تقرير حول "عدد القتلى الروس الحقيقي" في عملية تحرير تدمر، أن "عددهم بلغ 21، فيما أعلنت موسكو أنها خسرت 3 عسكريين هناك فقط".

واضافت "رويترز" في تقريرها كذلك، أن "خسائر روسيا البشرية في سوريا للفترة بين كانون الثاني، وأواخر آذار الماضيين، بلغت 4 أضعاف ما أعلنته موسكو رسميا".

يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في سوريا نهاية أيلول 2015، حيث اتخذت من قاعدة "حميميم" الجوية في ريف اللاذقية مقراً لقواتها، التي تقدم دعماً جوياً واستشاريا وتدريبياً للجيش النظامي.

سيريانيوز