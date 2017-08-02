داعش يشن هجوما على منطقة جبال الشومرية بريف حمص الاخبار المحلية شارك

شن تنظيم داعش يوم الأربعاء هجوما على منطقة جبال الشومرية في ريف حمص , فيما قال الجيش انه أحبط الهجوم.









قالت مصادر معارضة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن تنظيم داعش هاجموا القوات النظامية وحلفاءها في الريف شرقي حمص وحماة يوم الأربعاء.



وأضافت أن قتالا شرسا اندلع حول منطقة جبال الشومرية في ريف حمص, مضيفا أن الحكومة نفذت ضربات جوية هناك.



بدورها, نقلت مصادر مؤيدة ان الجيش احبط هجوما إرهابيا بعربة مفخخة في جبال الشومرية والطيران الحربى دمر آليات لتنظيم "داعش" في حميمة بريف حمص الشرقي.



وتاتي هذه التطورات مع تراجع داعش أمام تقدم القوات الحية نظاشرقا بالقرب من محافظة دير الزور والسخنة وهي آخر بلدة يسيطر عليها التنظيم في حمص.



وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال ومساحات جديدة بريف تدمر.







سيريانيوز

2017-08-02 14:37:38 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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