وصل ثلاثة مقاتلين أسرى تابعين لـ"حزب الله" اللبناني، فجر الأربعاء، إلى حاجز الجيش اللبناني عند مشارف عرسال، في إطار اتفاق بين الحزب و"جبهة النصرة".

وأعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني عن وصول الأسرى، حيث استقبلهم موظفو الصليب الأحمر.

وبين الإعلام ان الموكب الذي يقل الأسرى المحررين الثلاثة، وصل إلى ثكنة اللواء التاسع في الجيش اللبناني في بلدة اللبوة البقاعية شرق لبنان.

وكانت "جبهة النصرة"، استلمت مساء الثلاثاء، 3 من عناصرها من سجن رومية اللبناني

وكان "حزب الله"، أعلن يوم الاثنين، عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق التبادل مع "جبهة النصرة"، الذي يجري تنفيذه برعاية الأمن العام اللبناني والصليب الأحمر الدولي، بوصول أولى حافلات هذه القافلة، التي ستقل المسلحين وعائلاتهم من عرسال إلى ادلب السورية، إلا أن تنفيذ هذه المرحلة تم إرجاؤه لـ"أسباب لوجيستية" وثم من جراء مطالبة "النصرة" بالإفراج عن 5 من عناصرها محتجزين في سجن رومية، الأمر الذي وافق عليه الأمن اللبناني.

وبدأ تطبيق المرحلة الاولى من الاتفاق يوم الاحد بتبادل جثث القتلى من الطرفين "حزب الله " و "النصرة".

ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار، حيز التنفيذ يوم الخميس، ويشمل رحيل جميع مقاتلي "جبهة النصرة" من المنطقة المحيطة بعرسال برفقة أي مدنيين يرغبون في المغادرة معهم من مخيمات اللاجئين في المنطقة.

سيريانيوز