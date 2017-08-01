كشفت "نوكيا" عن ارتفاع الأرباح التشغيلية للشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 90%.

وبحسب " gsmarena"، فإن جزء كبير من هذه الأرباح جاء نتيجة دفع شركة "آبل" بمبلغ 2 مليار دولار من صفقة ترخيص براءات الاختراع التي وقعتها الشركتين في وقت سابق من هذا الربع.

وكانت نتائج "نوكيا" المالية تفوق التوقعات في السوق، حيث ارتفعت ربحية السهم إلى 0.08 يورو بدلًا من 0.05 يورو .

ووقعت "نوكيا" و"آبل" اتفاقاً في أيار الماضي، لإنهاء جميع النزاعات الجارية؛ وأصبحت اتفاقية ترخيص براءات الاختراع متعددة السنوات سارية المفعول الآن.

وأعلنت "نوكيا" أيضاً عن خسائر تشغيلية بلغت 433 مليون يورو، أي أقل بنسبة 40٪ من الخسائر في الربع الثاني لعام 2016 التي بلغت 667 مليون يورو.