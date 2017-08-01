حقق ليفربول الإنجليزي فوزاً كبيراً على نظيره بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أودي الودية.

وسجل أهداف اللقاء كل من ساديو ماني (7)، محمد صلاح (35)، ودانييل ستوريدج (83)، ليصعد الريدز إلى نهائي البطولة، في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباتي.



وتميز ليفربول، بالدفاع من الخطوط الأمامية، وعند امتلاك الكرة يتحول الفريق إلى الحالة الهجومية، معتمدًا على سرعة محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، في تنفيذ الهجمات المرتدة، والتي خلقت عدة فرص خطيرة، اكتفى الريدز بتسجيل 3 أهداف منها.

في المقابل، عانى بايرن من سوء التنظيم والتمريرات الخاطئة بشكل كبير، وسوء الارتداد من الحالة الهجومية إلى الدفاعية والعكس.



وافتتح السنغالي ساديو ماني، التسجيل لليفربول في الدقيقة 7، بعدما تلقى تمريرة رائعة من البرازيلي روبيرتو فيرمينو، الذي قطع الكرة من كورينتين توليسو، لاعب بايرن، وقاد هجمة سريعة انتهت في شباك الفريق البافاري.



وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني للريدز، بالرأس في الدقيقة 35، بعدما فشل أولريتش في إبعاد عرضية مورينو، ليضعها الدولي المصري بسهولة في الشباك الخالية.



وفي الدقيقة 71، ألغى حكم المباراة هدف سجله البديل ماركو جروجيتش، لاعب الريدز بداعي التسلل.



وأتم البديل دانييل ستوريدج، ثلاثية ليفربول من انفراد من وسط الملعب، حيث ركض لمافسة كبيرة قبل أن يضع كرة ساقطة فوق حارس بايرن.