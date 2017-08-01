اتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على نابولي ويبلغ نهائي بطولة أودي الألمانية اخبار الرياضة شارك

قلب أتلتيكو مدريد تخلفه بهدف أمام نابولي للفوز بهدفين الثلاثاء، بافتتاح بطولة أودي على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية.

تقدم نابولي، أولاً بالدقيقة (56) عبر الإسباني خوزيه كاييخون، قبل أن يسجل أتلتيكو مدريد هدفين متتاليين في الدقيقتين (72، 81) عبر فيرناندو توريس، وفييتو على الترتيب.



ويلتقي أتلتيكو مدريد في نهائي بطولة أودي الأربعاء مع الفائز من لقاء بايرن ميونيخ وليفربول، فيما يلتقي نابولي مع الخاسر.



مع إنطلاق الشوط الثاني وبعد دقائق قليلة وتحديدًا في الدقيقة (56) نجح نابولي في أخذ زمام المبادرة بتسجيل الهدف الأول عبر كاييخون ليعلن عن تقدم مستحق للفريق الإيطالي الذي كان الطرف الأفضل في كل أوقات المباراة.



في الدقيقة 72 نجح المهاجم المخضرم فيرناندو توريس في إدراك التعادل بتسجيل هدف أتلتيكو مدريد الأول بعد عرضية من زميله جريزمان بعد تعامل سيء من قبل مدافعي نابولي في الهجمة بأكملها.



غير الهدف من أداء كلا الفريقين فتحسن أداء أتلتيكو مدريد وتراجع أداء نابولي، وساد الارتباك بين لاعبيه وكثرت التمريرات المقطوعة.



وفي الدقيقة 81 ومن ركلة ركنية تمركز خلالها مدافعو نابولي بشكل سيء نجح أتلتيكو في تسجيل الهدف الثاني عبر لوتسيانو فييتو. سيريانيوز 2017-08-01 23:19:45 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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