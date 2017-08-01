كشفت "فيسبوك" عن تحديث جديد يبدأ تطبيقه الأسبوع الجاري، يخص أصحاب مقاطع الفيديو حيث ستعرض لهم "فيسبوك" إحصائيات عن الصفحات التي قامت بإعادة مشاركة فيدوهاتهم.

وبحسب " newsroom.fb"، فإن التحديث الجديد يحصر معرفة الإحصاءات الخاصة بمقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها أو إعادة نشرها، بالناشر الأول وليس كل من نشرها والإحصائيات هي رسوم بيانية عن مدى انتشار الفيديو، ومتوسط مدة المشاهدة، وأعداد من شاهد 30 ثانية وتفاصيل حول مرات التشغيل التلقائي والنقر للمشاهدة وإعادة المشاهدة.

وسيبقى بإمكان مديري الصفحات الذين أعادوا مشاركة مقطع فيديو تم نشره مسبقاً، الحصول على معلومات عامة غير مفصلة حول المشاهدين من ناحية معلومات ديموغرافية ومعلومات عامة عن أماكن تواجدهم، وأيضاً مفصل أعداد المشاهدات اليومية ومقارنة بين المشاهدات المدفوعة والمشاهدات الطبيعية.