تعمل "غوغل" على تطوير اسلوب ذكاء اصطناعي يستطيع اتخاذ قرارات ووضع خطط ضمن برنامج يحمل اسم AlphaGo.

ونقلت " إندبندت"، عن قسم تطوير الذكاء الاصطناعي، ديب مايند، قوله إن الابتكار الجديد يقوم على فكرة تخيل العواقب المحتملة، وتنفيذ العديد من المهام الدقيقة، كونه يفكر مثل البشر.

ويفكر النظام الجديد بحثاً عن استراتيجيات مختلفة، وهو قادر على التعلم، ويستفيد من شيفرة الخيال، وهي شبكة عصبية تتعلم استخراج المعلومات المفيدة المتعلقة بالقرارات المستقبلية.

ويعمل AlphaGo في بيئة مثالية، بالاعتماد على قواعد واضحة المعالم، تتيح إمكانية التنبؤ بالنتائج في مختلف الظروف.