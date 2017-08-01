يواجه النجم البرتغالي لريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، عقوبة بالسجن قد تصل إلى سبع سنوات في حال ثبوت تحايله على مصلحة الضرائب في إسبانيا.

ويبدو أن المخرج الوحيد لرونالدو من هذا المأزق القضائي هو تسديد المستحقات الضريبية لتفادي عقوبة السجن كما فعل نجم برشلونة ليونيل ميسي.



وكشفت صحيفة إكسبريسو البرتغالية اليوم السبت، أن نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو يواجه ضغطًا من القانون الإسباني كي يعترف أمام نيابة العاصمة الإسبانية بالتهرب الضريبي، الأمر الذي سيخفف من عقوبته المحتملة.



وتؤكد الصحيفة أنه "بموجب القانون الإسباني، إذا اعترف اللاعب فإن العقوبة ستخفف إلى السجن عامين".



وأضافت "أن اعتراف رونالدو سيعني أنه لن يخاطر باحتمالية مواجهة عقوبة سجن فعلية ليواجه أخرى مع وقف التنفيذ"، بعد اتهام نيابة العاصمة الإسبانية له بالتهرب الضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو بشكل "متعمد".



وبحسب إكسبريسو فإن العقوبة قد تكون السجن "سبعة أعوام على الأقل" بالإضافة إلى غرامة مالية تتجاوز 28 مليون يورو.