تختبر"تويتر" أسلوب جديداً مأجوراً عبر اشتراكات شهرية تصل إلى 99 دولار مقابل الترويج للتغريدات.



وبحسب business.twitter، فإن "تويتر" تهدف من هذا الأسلوب لاستقطاب صغار المعلنين وأصحاب الحسابات الذين لا يملكون ميزانيات مالية كبيرة ولا الخبرة أو التفرغ الكافي لإدارة الحملات الإعلانية، بالتالي يمكنهم دفع مبلغ معين وترك الأمر لـ "تويتر" لتولي ترويج التغريدات.

وتقوم "تويتر" بالترويج للتغريدات التي تراها مناسبة للترويج وفق معايير يضعها المستخدم الذي لن يقوم بشيء سوى نشر التغريدات بطريقة طبيعية كما هو معتاد

ويرى بعض المراقبين أن "تويتر" ستقوم لاحقاً بإلغاء هذه الميزة، لأن الترويج لتغريدات غريبة لن يلقى تفاعلاً بين المستخدمين، وبالتالي سيعزف عنها المعلنون.