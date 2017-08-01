وسع فريق الجيش الفارق مع أقرب ملاحقيه تشرين إلى خمس نقاط بعد فوزه الثلاثاء على مضيفه الطليعة بهدف دون رد في ختام منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدف المباراة التي جرت في ملعب حماة البلدي محمد سليم سبقجي ليبتعد بذلك بفارق 5 نقاط عن تشرين الثاني قبل 5 جولات على نهاية الدوري ويصبح رصيده 58 نقطة فيما تجمد رصيد الطليعة عند النقطة الـ31 في المركز الثامن.



وفرض المجد التعادل على ضيفه الوحدة بهدف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب تشرين بدمشق سجل الوحدة أولا عبر محمد غباش بالدقيقة 8 وعادل للمجد أحمد قضماني بالدقيقة 60 ليستمر مسلسل التعادلات للوحدة الذي أصبح رصيده 46 في المركز الرابع والمجد إلى 31 نقطة في المركز التاسع.



وبالنتيجة ذاتها تعادل الاتحاد مع حطين بهدف لهدف على أرض ملعب رعاية الشباب في حلب ليستمر الاتحاد بإضاعة نقاط مهمة للاستمرار بالمنافسة على اللقب فيما نجح حطين بتحقيق التعادل بعد مباراة لعبها بأداء دفاعي وسجل حطين أولا عن طريق أحمد حاج محمد بالدقيقة 15 وعادل للاتحاد عبد الله النجار بالدقيقة 42 وبهذه النتيجة أصبح رصيد الاتحاد 48 نقطة في المركز الثالث و حطين 39 في المركز الخامس.



وعلى ملعب خالد بن الوليد بحمص تعادل الوثبة مع ضيفه النواعير بهدف لهدف سجل النواعير أولا عن طريق محمود طفاش بالدقيقة 18 وعادل للوثبة يوسف الحموي بالدقيقة 60 ليرفع الوثبة رصيده إلى 24 في المركز الـ 13 والنواعير إلى 27 نقطة في المركز الـ 11 وحقق جبلة فوزا ثمينا على ضيفه الجزيرة بهدف دون رد سجله حيدر محمد في الدقيقة الثامنة والستين ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر فيما تجمد رصيد الجزيرة عند النقطة الـ17 في المركز الأخير.



من جانبه واصل الكرامة نتائجه المخيبة لآمال جماهيره بسقوطه خارج قواعده أمام مضيفه المحافظة 1/2 سجل هدفي المحافظة عمر الترك وأحمد غلاب وقلص الفارق للكرامة أنس بوطة.



ورفع المحافظة رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد الكرامة عند النقطة الـ 25 في المركز الثاني عشر.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله لقاء الفتوة والحرية في تعادل خاسر لكلا الفريقين سجل للفتوة أولا عمار مستت وعادل للحرية أحمد الأحمد ليصبح رصيد الفتوة 22 نقطة في المركز الرابع عشر والحرية 18 نقطة في المركز قبل الأخير.



وافتتحت منافسات هذه الجولة بتعادل الوصيف تشرين مع الشرطة بهدفين لهدفين.