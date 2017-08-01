أعلنت "واتس اب"، أن ميزة "تثبيت المحادثات" في تطبيقها باتت متاحة لجميع المستخدمين، كاشفة عن اسلوب الاستفادة منها.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن آلية عمل الميزة الجديدة على هواتف "آندرويد"، تتم عبر عبر الضغط المتواصل على المحادثة ليظهر في الأعلى زر على شكل دبوس، ثم الضغط عليه من أجل تثبيت المحادثة في الأعلى، ويستطيع المستخدم تثبيت 3 محادثات بحد أقصى، وذلك عبر اتباع ذات الخطوات المذكورة.

أما فيما يتعلق الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو اس"، فيمكن للمستخدم تثبيت المحادثة عبر سحب الإصبع من اليسار إلى اليمين على المحادثة المطلوبة ثم ضغط خيار Pin من أجل تثبيت المحادثة، حيث يمكن أيضاً تثبيت 3 محادثات فقط كحد أقصى.

ورحب مستخدمون كثر للتطبيق بالميزة الجديدة ووصفوها بالمفيدة جدا، وهي تتيح لهم تثبيت 3 منها بشكل دائم في أعلى التطبيق للعودة إليها بشكل مباشر عند فتح "واتساب" كل مرة.