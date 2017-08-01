وحدات "حماية الشعب الكردية": تركيا قصفت مطار منغ وكفر أنطون في سوريا الاخبار المحلية شارك

أعلنت وسائل الإعلام لوحدات حماية الشعب الكردية الثلاثاء أن القوات التركية قصفت مناطق مطار منغ وكفر أنطون شمال غرب سوريا.









وتاتي هذه التطورات بعد تضارب للانباء حول دخول القوات التركية الى قرى في عين عرب حيث أفادت وكالة "ANHA" الكردية بأن قوات من الجيش التركي الى تلك القرى مساء الأحد, فيما نفى عضو مجلس "سوريا الديمقراطية" ريزان حدو هذا الامر واصفا اياه بانه "عار عن الصحة".



وكانت المدفعية التركية قد قصفت في 10 تموز قرى تل رفعت والشيخ عيسى وحربل وسد الشهباء بريف حلب الشمالي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص, كما جرى قصف متبادل بالأسلحة الثقيلة بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب الكردية بريف عفرين 27 نيسان الماضي.



وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في أيار الماضي عن تقديم دعمها إلى المقاتلين الأكراد عن طريق إمدادهم بالأسلحة، الأمر الذي أثار غضبا وانتقادا لدى تركيا، إلا أن الولايات المتحدة أكدت أنها ستسترد الأسلحة المقدمة إلى الأكراد عقب انتهاء المعارك ودحر تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.



وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين مطلع تموز الماضي في هذا السياق إن تركيا قادرة على اتخاذ كل التدابير لحماية أمنها القومي وسترد على أي تهديد من مدينة عفرين، وفي هذا الإطار ستتخذ التدابير اللازمة على حدودها.







وتعتبر تركيا المقاتلين الاكراد المتواجدين في سوريا "منظمات ارهابية", وأبدت مرارا تخوفها من تقدمهم في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقلهم داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .



سيريانيوز

2017-08-01 19:38:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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