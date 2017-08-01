مقتل 30 شخصا في قصف للتحالف الدولي على حي البوسرايا في الرقة الاخبار المحلية شارك

لقي أكثر من ثلاثين شخصا مصرعهم وأصيب آخرون يوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) استهدف حي "البوسرايا" في مدينة الرقة.











وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان القصف تركز على أحد بيوت الحي، إذ كان يأوي أكثر من خمسين شخصاً، بينهم أطفال ونساء من عائلة واحدة.



و تعرضت قرى وبلدات في مدينة الرقة لأكثر من مئة غارة جوية، من قبل الطيران الروسي خلال اليومين الماضيين، أدت لمقتل وجرح العديد من المدنيين.



وكان التحالف قتل الجمعة الماضي، خمسة عشر مدنيا من عائلة واحدة، ، جراء غارة على شارع المنصور في مدينة الرقة.



وكشف تقرير التحالف الدولي الشهر الماضي، ان ما لا يقل عن 600 مدني قتلوا في ضربات للتحالف بالعراق وسوريا منذ بداية الحملة ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 2014.







ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.







سريانيوز

2017-08-01 23:10:12 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق