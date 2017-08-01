قال وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون الثلاثاء ان "وجهة نظرنا هي أنه لا وجود للرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا"،"الوجود العسكري الإيراني في سوريا يجب أن ينتهي".







واضاف تيلرسون, في مؤتمر صحفي, ان "الهدنة في جنوب سوريا صامدة"، معربا عن امله في أن "يستمر الهدوء بمناطق خفض التوتر في سوريا".



واعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والأردن، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار جنوب غرب سوريا دخل حيز التنفيذ في 9 تموز وذلك بعد أول اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة الدول العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية.



وكان تيلرسون قال على هامش قمة مجموعة العشرين ان على الرئيس الاسد مغادرة الحكم لكنه قال إن طريقة رحيله لم تُحدد بعد, مضيفا انه في مرحلة ما في العملية السياسية سيكون هناك انتقال لا يشمله ولا أسرته.



ولفت وزير الخارجية الامريكي إلى "أننا نعمل بشكل وثيق مع روسيا لتثبيت الاستقرار في سوريا بعد هزيمة "داعش", مشيراً إلى أن "معركة الرقة تسير بأسرع مما كنا نتوقعه ونعيد النجاح الذي حققناه في الموصل".







وتخوض "قوات سورية الديمقراطية" منذ شهرين تقريباً وبدعم من التحالف الدولي معارك عنيفة ضد داعش داخل الرقة، حيث باتت تسيطر على اكثر من خمسين في المئة من مساحة المدينة, الى ان التنظيم يتصدى بشراسة للهجوم دفاعاً عن الرقة التي تعد معقله الابرز في سوريا.



سيريانيوز