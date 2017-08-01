أصيب شخصان بجروح, يوم الثلاثاء, جراء سقوط قذائف على قرية قرمص في منطقة مصياف بريف حماة الجنوبي الغربي.

وقالت وكالة سانا ان "مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة منتشرة في قرية تل دهب في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي الغربي استهدفت قرية قرمص في منطقة مصياف بـ 10 قذائف صاروخية ما تسبب بإصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومنازلهم".

واستهدف مسلحو “جبهة النصرة” يوم الجمعة الماضي بعدد من القذائف الصاروخية الأحياء السكنية في مدينة سلمية “نحو 30 كم إلى الشرق من حماة, ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بمنازل الأهالي وممتلكاتهم".

وتنتشر في منطقة الحولة مجموعات تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" تعتدي على القرى والبلدات الآمنة على الحدود الإدارية لمحافظتي حماة وحمص بالقذائف ما يتسبب بسقوط ضحايا بين الأهالي وأضرار مادية في الممتلكات.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النصرة و"داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي.

سيريانيوز