قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الثلاثاء إن "روسيا تريد دعم الأمم المتحدة في إجراء حوار مباشر بين الوفد السوري ووفد المعارضة الموحد، الذي يجرى تشكيله".









وعلى الرغم من انعقاد 7 جولات من جنيف بشان الازمة و5 جولات من استانا الا ان المحادثات بين وفدي النظام والمعارضة كانت غير مباشرة.



وأعلن بوغدانوف، عقب لقاء جمعه ونائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري، عن "زيارة نائب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، رمزي رمزي إلى موسكو، غدا الأربعاء ، للتحضير للقاء أستانا".



واضاف بوغدانوف "ننتظر غدا السيد رمزي رمزي. سنناقش مسائل التحضير للقاء أستانا بمشاركة الجميع، أقصد أنه بعدها ستأتي جولة جديدة من المفاوضات في جنيف".



ومن المقرر ان تعقد الجولة القادمة من مفاوضات أستانا القادمة بشأن سوريا في الأسبوع الأخير من شهر آب ، بحسب ما اعلنته الخارجية الكازاخستانية.



واختتمت في أستانا في 5 الجاري جولة خامسة من المحادثات بشأن سوريا، برعاية تركية روسية إيرانية، حيث تركز المحادثات على تحديد آلية عمل وحدود مناطق تخفيف التوتر الأربع في البلاد، إضافة لبحث ملف المعتقلين.



وانتهت الجولة السابعة من مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف السويسرية, في 14 تموز الماضي, دون التوصل إلى نتائج أو أية قرارات, حيث راوحت المحادثات في مكانها وخصوصاً في ملفي مكافحة الإرهاب والانتقال السياسي.



وأكد نائب وزير الخارجية الروسي بحثه مع أنصاري إنشاء مناطق خفض التصعيد في جنوب سوريا.



واعلن عن اقامة منطقة لخفض التصعيد في المنطقة الجنوبية واخرى في الغوطة الشرقية فيما تزال المباحثات جارية لاقامة مناطق في ادلب وريف حمص.



يشار الى ان الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) وقعت خلال اجتماع استانا 4 , في نيسان الماضي, على مذكرة إقامة 4 "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.







سيريانيوز